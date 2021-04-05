شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات القتلى والجرحى باشتباكات قبلية في غرب دارفور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسعفون إن 18 شخصاً قتلوا وأصيب 54 في اشتباكات بمدينة الجنينة عاصمة ولاية دارفور غرب السودان يومي السبت والأحد.

وأوضح فرع غرب دارفور في لجنة أطباء السودان في بيان تلقته وسائل الإعلام الاثنين، «أحصت اللجنة 18 قتيلاً و54 جريحاً»، مشيراً إلى أن «الجرحى والمصابين يتلقون الرعاية الطبية في مستشفى الجنينة التعليمي». وأكدت اللجنة أن الاشتباكات بدأت السبت واتسعت بصورة أكبر صباح الأحد.

وأكد شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية استمرار الاشتباكات حتى صباح الاثنين.

وقال عبد الرحمن محمد أحمد أحد سكان المدينة «اليوم الاثنين استيقظنا على أصوات إطلاق النار بمختلف أنواع الأسلحة وما زالت الاشتباكات مستمرة وامتدت إلى أغلب أحياء المدينة».

وأشارت لجنة الأطباء إلى هجوم تعرضت له سيارة إسعاف كانت تنقل بعض مصابي الاشتباكات القبلية. وقالت اللجنة «ما زالت المستشفيات تستقبل المزيد من الضحايا».

وتراجعت حدة القتال في الإقليم خلال السنوات الثلاث الأخيرة ولكن الاشتباكات القبلية ظلت مصدر التهديد الرئيسي للأمن. وفي نهاية ديسمبر الماضي أنهت رسمياً بعثة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي مهمتها في الإقليم التي بدأتها في عام 2007.