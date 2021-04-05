شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة باسم مجدي يعقوب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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كشف المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر في مصر، الانتهاء من تسليم مدرسة رسمية تحمل اسم د. مجدي يعقوب جراح القلب العالمي إلى هيئة الأبنية التعليمية في وزارة التربية والتعليم، موضحاً أن المدرسة «تجريبية للغات»، وتقع في حي الأندلس.

وأوضح المهندس عمار مندور أن المدرسة مصممة على «النموذج الياباني»، وهو أحدث وأحسن النماذج المعتمدة من هيئة الأبنية التعليمية، ويستخدمه جهاز المدينة في بناء مشروعات التعليم، مشبراً إلى أن مدرسة «الدكتور مجدي يعقوب الرسمية للغات» تتكون من 42 فصلاً وفيها مسجد ومعامل وحاسب آلي وأحياء وكيمياء وفيزياء ومكتبة وصالة رياضية وملعب متعدد الأغراض ومكاتب إدارية وغرف زراعة وموسيقى ورسم ومدرج محاضرات ومطعم.