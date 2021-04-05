شكرا لقرائتكم خبر عن بحث تعزيز التعاون بين شرطة الشارقة و«بيئة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استقبل اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة بمكتبه بمقر القيادة صباح أمس، وفداً من شركة (بيئة) برئاسة رافايل سانجورجو الرئيس التنفيذي لعمليات جمع النفايات والنظافة العامة، وباريش كاريا مدير إدارة جمع النفايات والنظافة العامة، ومايد النعيمي رئيس قسم الاستراتيجيات وتطوير الأعمال، بالشركة، وحضور المقدم عبدالله على الزعابي نائب مدير إدارة مكتب القائد العام، والرائد راشد الشامسي الضابط بالإدارة.

جاءت الزيارة في إطار حرص الجانبين على تدعيم أُطر التعاون القائم بينهما، وبحث السبل التي تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع بما يلبي أهدافهما وينسجم مع توجهاتهما المشتركة.

رحب الشامسي بأعضاء الوفد الزائر، وأشاد بالمكانة الريادية التي تتمتع بها (بيئة) في مجال تقديم كافة الخدمات والحلول المتجددة للإسهام في توفير بيئة صحية مستدامة، ودورها المشرّف في تطوير الأداء بمختلف القطاعات الحيوية التي ترتبط ارتباطا مباشراً بالصحة العامة، وعملها الدؤوب في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لإمارة الشارقة، مثمناً جهودها المقدرة في تعزيز جودة الحياة، مؤكداً أهمية التعاون بين الجانبين، ومدى حرص شرطة الشارقة على إقامة هذا النوع من الشراكات المثمرة، والبناءة مع مختلف المؤسسات والهيئات التي تعود بالنفع على أفراد المجتمع، وتسهم في تعزيز صحتهم وسلامتهم.

ومن جانبهم عبر أعضاء الوفد الزائر عن سعادتهم بتعزيز التعاون القائم مع شرطة الشارقة، مشيدين برسالتها ودورها الرائد في نشر الوعي الشامل، وذلك من خلال تسخير كافة مواردها وإمكاناتها البشرية المؤهلة في خدمة أفراد المجتمع.