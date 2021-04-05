شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الخدمات بالتعليم للنواب: نعمل على 3 محاور لعلاج السمنة عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة بزيادة عدد مكاتب صحة بمركز ومدينة السادات، للعمل على مدار 24 ساعة، لاستخراج تصاريح الدفن، وذلك بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائبة هناء سرور.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، أيضا طلبين إحاطة مقدم من النائبة سارة النحاس، بشأن وصول معدل نسبة التقزم فى السن تحت خمس سنوات إلى نسبة 22%، وطلب آخر بشأن خطة الحكومة للتصدي لارتفاع نسب السمنة بين الأطفال.

وعلقت الدكتورة إلهام أحمد إبراهيم، رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بديوان عام وزارة التربية والتعليم، قائلة:" نعمل على ثلاث محاور من أجل معالجة هذا الأمر، بداية من توعية أولياء الأمور، وسيتم طباعة كتيبات تتضمن كافة التعليمات الخاصة بالسمنة وأسبابها ومخاطرها وكيفية تفاديها وعلاجها خاصة للاطفال، بالإضافة للاهتمام بالأنشطة الرياضية بالصورة التي تعكس اهتمام الدولة بهذا الأمر، والاهتمام بصحة الطفل، وذلك من خلال التعاون مع الجامعات المختلفة، ويتم الإعداد لعمل أولمبياد قومى، لتجدد عمل المنهجية الرياضية، وتهدف الوصول لكافة الأطفال".

وتابعت:" سيتم عمل فيديوهات تثقيفية وتوعوية حول التغذية السليمة، لجذب انتباه الأطفال، وفى نفس الوقت تحقيق الغرض المنشود بشأن السمنة".