شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان": تخليد ذكرى الأطقم الطبية بمشروع "عاش هنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ورد إليها خطاب من جهاز التنسيق الحضارى، بشأن مشروع "عاش هنا"، الذي يهدف لتخليد أسماء الشخصيات التاريخية والفنية والاجتماعية والثقافية والدينية والعسكرية والطبية، والذين أبدعوا فى مجالاتهم المختلفة، وتعريفهم للأجيال المقبلة وكيف ساهموا فى إثراء النهضة المصرية.

وناشد حاتم، النواب، خلال اجتماع لجنة الصحة اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، من يعلم أحد من الأطقم الطبية توفى خلال الأزمة الأخيرة، أو بشكل عام، عليه أن يبلغنا لكى نعلم التنسيق الحضارى ليخلد ذكرى هؤلاء الأشخاص، وذلك من خلال تعليق لوحات على المنازل التى عاشت بها تلك الرموز، وبمجرد أن يقوم الزائر بالتقاط صورة من تلك اللوحة، ووضعها على تطبيق إلكترونى من خلال خاصية «الاسكانر»، يتم فتح السيرة الذاتية والغنجازات التي قدمها وساعدت فى بناء النهضة فى جميع المجالات.