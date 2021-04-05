شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى يتفقد مشروع إحلال وتجديد مستشفى دار السلام المركزى بسوهاج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد مجلس النواب، الذى يضم لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، ويرافقها هيئة مكتب لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، اليوم الاثنين، مستشفى دار السلام المركزى بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، المغلق تحت الإحلال والتجديد.

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عن محافظة سوهاج، هذا المشروع يتعلق بمستشفى دار السلام المركزى، المغلق تحت الإحلال والتجديد منذ شهر سبتمبر عام 2014.

وأوضح، أنه فى البداية تم تسليم المشروع لشركة عبيد جروب ولكن لم تستوفى حجم الأعمال اللازم، وعند العرض مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أثناء افتتاح محور جرجا - دار السلام، تم سحب الأعمال وإسنادها لشركة نيوم فارم، والتى قامت بتنفيذ 70% من الأعمال، ثم حدث تأثر، وتم سحب الأعمال وإسنادها لشركة تابعة للإنتاج الحربى، بعقد مشروط بتكلفة 362 مليون جنيه، والتنفيذ خلال 18 شهرا.

وأشار طارق رضوان، إلى أن مشروع المستشفى يضم 40 سرير غسيل كلوى، و40 سرير عناية مركزة، و40 سرير حضانات، ويتم التنفيذ على مساحة 6300 متر، وإجمالى مساحة المبنى بالكامل 25 ألف و200 متر.

وقال رضوان، أن مستشفى دار السلام المركزى دخلت منظومة التأمين الصحى الشامل، وتخدم 7 مراكز، منهم 5 بمحافظات سوهاج، هى (البلينا، جرجا، العسيرات، المنشاة، أخميم)، ومركزين بمحافظة قنا، هما أبو تشت، ونجع حمادي.

من جانبه، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك ضرورة للانتهاء من تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مستشفى دار السلام المركزى، لتخفيف المعاناة مع الأهالي.

وأشاد حمودة، بحجم مبانى وسعة المستشفى والتى تضم 40 سرير غسيل كلوى، و40 سرير عناية مركزة، و40 سرير حضانات، بالإضافة إلى دخولهازفى منظومة التأمين الصحى الشامل، وتخدم 7 مراكز، بينهما مركزين فى محافظة قنا، حيث تقع فى المنطقة الحدودية بين محافظتى قنا وسوهاج.

والتقى وفد مجلس النواب خلال الجولة التفقدية، بعدد من الأهالى، والذين طالبوا بسرعة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد المستشفى المغلقة منذ سنوات، مما يتسبب فى معاناة كبيرة للمرضى، ما يضطرهم للتوجه فى مسافات بعيدة وطويلة إلى سوهاج أو محافظة قنا لتلقى العلاج.

ويرأس الوفد البرلمانى النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، ويضم الوفد: محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد تيسير مطر أمين سر اللجنة، وعضو التنسيقية، والنائبة مارثا محروس، عضو التنسيقية، والنائبة ألفت المزلاوى، والنائبة هند رشاد، والنائبين محمد سلطان ومحمود عصام.

ويرافق لجنة حقوق الإنسان، هيئة مكتب لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، والنائبين إيهاب منصور، وطارق شكرى، وكيلى اللجنة، وأمين مسعود أمين سر اللجنة.