شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس الشيوخ: حفل المومياوات الملكية أثبت أصالة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة هبة مكرم، عضو مجلس النواب بحفل نقل المومياوات الملكية، الذى حظى باهتمام عالمى ويثبت أصالة الوطن، مطالبه بدراسة واقعية للتفوق المُبهر فى تنظيم الاحتفالية والبناء عليها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المُنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، المخصصة لمناقشة قانونى بإنشاء صندوق الوقف الخيرى، نقابة المهندسين.

وقالت البرلمانية، إن الشعوب لا تصنع النجاح هباء، إنما بالنظام والتنظيم"، مشيرة إلى المشهد المبهر كسرة كافة الصورة النمطية السائدة.

وطالبت هبة مكرم، بعرض أجزاء من الأفلام الوثائقية التى عرضت فى الحفل، داخل المدارس، مشيرة إلى أهمية تعريف الطلاب باللغة الهيروغليفة، بقولها: البعض يظن أنها استخدمت لأول مرة، لكن سبق واستخدامها فى مكتبة الإسكندرية".

يٌشار إلى أن الجلسة العامة شهدت الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإنشاء صندوق الوقف الخيرى.

وينشأ مشروع القانون، صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

ويحقق مشروع القانون عدة أهداف من وراء إنشاء هذا الصندوق، ومنها نشر الدعوة الإسلامية، ومعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين.