شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تنظم ماراثون دراجات بالتعاون مع شباب التجمع بالبدرشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظيمها ماراثون دراجات بالاشتراك مع شباب حزب التجمع بالبدرشين، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وذلك يوم السبت المقبل أعلى كوبرى الدائرى الأوسطى.

وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على حضور الماراثون مع نواب وشباب التنسيقية وشباب حزب التجمع بالبدرشين.

وأعلن شباب التنسيقية وشباب حزب التجمع بالبدرشين، أن هذا الماراثون يأتى تحت عنوان لا للتدخين والمخدرات، لحث الشباب على ممارسة الرياضة، والتخلص من الإدمان، لبناء مجتمع مصرى حديث بسواعد الشباب.