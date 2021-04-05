شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن مستشفى شبراهور بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، على طلب الإحاطة الخاص بفصل 37 عاملا بمستشفى الفشن المركزى، قائلا:"المحافظة تعاقدت مع مشروع نظافة، وأنا لا اتعاقد مع أشخاص، وخلال الفترة السابقة الرصيد المالى لمستشفى الفشن لم يغطى الأعداد المتعاقد عليها من قبل مشروع النظافة، وخاطبنا المشروع أننا لن نستطيع أن نتحمل رابتهم وتم إبلاغنا بأنه سوف يتم توزيعهم على أماكن أخرى، ولكن بعد رفض العاملين ذلك، تبرع أحد رجال الأعمال لتحمل رابتهم لمدة ثلاثة أشهر لنهاية يونيو، حتى توفر المستشفى اعتمادات مالية مرة أخرى، ومن ثم لن يتم الاستغناء عنهم على الرغم من أننا لا نتعاقد مع أفراد.

ومن جانبه، قال الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، فى يوليو المقبل، سيتم بدء العمل بشأن استكمال منشآت مستشفى التكامل بالصلاحيات مركز بنى عبيد دقهلية، وذلك لتحسين مستوى الخدمة وفى نفس الوقت استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك بعد إدراجها فى الخطة الاستثمارية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تطوير وتجديد الوحدات الصحية وعدد من المستشفيات.

وخلال الاجتماع، قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ومقدم طلب إحاطة بشأن تطوير مستشفى شبراهور المركزي التابع لمديرية الصحة محافظة الدقهلية،:"فى بداية 2016 وجهت دعوة لوكيل وزارة الصحة للوقوف على المستشفى وكيفية تعظيم الاستفادة من أصوله، سواء من خلال المبانى والأراضى، خاصة وأن مستشفى السنبلاوين لم يعد قادر على استيعاب أية تطويرات جديدة، نتيجة عدم وجود مساحات، وكان البديل البحث عن مستشفى بها أماكن شاغرة، ومستشفى شبراهور من أكثر المستشفيات بالسنبلاوين المهيأة للتطوير والتجديد لاستيعاب مليون مواطن من طالبي الحصول على الخدمة، لما يوجد بها من أماكن كثيرة جدا شاغرة".

وتابع:" تم رصد 60 مليون جنيه للمستشفى فى العام المالى الجارى، ولكن حتى هذه اللحظة ونحن على مشارف انتهاء العام المالى لم يتم الاستفادة من هذا المبلغ"، متسائلا: الحكومة خصصت مبالغ مالية ولكن لا يوجد التزام من المسئولين بالتنفيذ.

وعلق الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، قائلا:"معجب بموقع المستشفى جدا، خاصة وأنه مطابق للمعايير الطبية الحديثة، واجاهد لتحويلها لمستشفى تقدم خدمة طبية متميزة، وبدأنا بالفعل فى تحسين مستوى الخدمات والتطوير، وكل الطلبات الخاصة بالتطوير مشروعة، وبضم صوتى مع النائب وإن شاء الله نحط فى الخطة ندخل الاسانسير وتطوير الاستقبال، والمبلغ المرصود أنفقنا أجزاء منه، وسيتم تركيب الاسانسيرات ورفع كفاءة الطوارئ، وهتدخل قبل نهاية العام المالى ضمن خطة التطوير والتجديد".