قرارات وزارة التربية والتعليم.. مواعيد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي ونظام الحضور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم عدة قرارات بخصوص ضوابط تقييم طلاب الصف الأول الثانوي وكذلك تقييم طلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2021. وتضمنت القرارت ألية التقييم ومتوسط الدرجات ونظام ورقة الأسئلة ومؤشر النتيجة وغيرها من الأمور المنظمة للأمتحانات.

كما أرسلت الوزارة التربية للمديريات الضوابط التنظيمية للعملية التعليمية؛ حفاظًا على صحة الطلاب بمختلف مراحل التعليم بجميع المدارس.

وجاءت قرارت الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي

- اعتبار امتحانات الفصل الدراسي الأول اجتياز للطلاب الذين حضروا

تمثل متوسط الدرجات التي يحصل عليها الطالب في امتحانات شهر أبريل وشهر مايو نتيجة الفصل الدراسي الثاني، وتحسب بنسبة 100% من الدرجة العظمى للمادة.

- تُعقد الامتحانات مجمعة

تكون الاجابة بنفس ورقة الأسئلة (وليس بابل شيت)

ويزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة بديلاً عن اصطحاب الكتاب المدرسي.

- الطالب الذي واجهته أي مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء الامتحان في الفصل الدراسي الأول في أي مادة تعتبر نتيجة هذه المادة (اجتياز) بصرف النظر عن التقدير الحاصل عليه بتقرير نتيجة الفصل الدراسي الأول.

- في حالة ظهور النتيجة النهائية للطالب ووجود مؤشر النتيجة بالمنطقة الرمادية (ضعيف) في مادة أو أكثر يكون له الحق في أداء

امتحان دور ثاني للطالب الذي يحصل على ضعيف أو المنطقة الرمادية.

- تعقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع بعد امتحانات شهر مايو على مستوى المدرسة.

الطلاب الذين لم يسبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في المنهج كاملاً، أما الطلاب الذين سبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في منهج ومقرر الصف الفصل الدراسي الثاني فقط.

-امتحان تكميلي للطالب الذي يحضر امتحانات الترم الأول

الامتحان سيكون ورقيا بنظام الاختيار من متعدد بواقع 15 سؤالا لكل مادة منفصلة، وفي زمن قدره ساعة.

-الامتحان التكميلي يعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن 3 مواد في اليوم الواحد.

- أداء الامتحان التكميلي شرط أساسي لإعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للطالب.

وفي سياق متصل أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية علي مستوي الجمهورية، بشأن مجموعة من الضوابط التنظيمية للعملية التعليمية؛ حفاظًا على صحة الطلاب بمختلف مراحل التعليم بجميع المدارس والكيانات التعليمية بصفة عامة، والحد من انتشار فيروس كورونا بصفة خاصة.

وجاءت الضوابط على النحو التالي:

1- يكون حضور الطلاب بجميع نوعيات المدارس اختياري بشرط موافاة ولي الأمر للمدرسة برغبته في عدم حضور الطالب.

2- لا تزيد عدد الأيام المقررة لحضور الطلاب بكل صف دراسي عن 3 أيام على الأكثر أسبوعيًا، في جميع نوعيات المدارس على أن يتم استكمال تدريس المناهج الدراسية باستخدام الوسائل التكنولوجية.

3- التنبيه على جميع المدارس بتنفيذ الجداول التبادلية بين الصفوف لتقليل تواجد الطلاب بالمدرسة.

4- الالتزام بآليات تقييم الطلاب وتنفيذ الامتحانات، وفقًا للكتب الدورية.

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