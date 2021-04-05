ذبح نفسه بسكين.. إنقاذ شاب حاول إنهاء حياته في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تمكن أطباء بمستشفى المنصورة الدولي من إنقاذ عامل بعد قيامه بإصابة نفسه بجروح متفرقة بالجسد وجرح قطعي ذبحي في الرقبة باستخدام سكين.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول "ال.ال.م.إ"٥٠ عاما، عامل بالمعهد الديني بكفر عزام، ومقيم قرية "الجلايلة" دائرة المركز مصابا بجرح عميق بالرسغ الأيسر وقطع بالأوردة والأوتار لذات اليد وجرح قطعي بالرقبة من الناحية اليمنى وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال زوجته "س.م.ع" ٤٨ عامًا، ربة منزل ونجله "ال.ال.ال.م" ۲۰ عامًا، عامل، قررا بأن المصاب يعاني من مرض نفسي ويعالج منه وسبق حجزه بمستشفى طلخا للأمراض النفسية وقام اليوم بإحداث إصابته بنفسه مستخدما سكينًا، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك، أو يشتبها فيه جنائيًا.

حرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٢٩٩٤ إداري مركز السنبلاوين، للعرض على النيابة العامة.