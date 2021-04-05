يروج شائعات عن خطف الأطفال.. ضبط متهم بإدارة صفحة على "فيسبوك" بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تمكن ضباط وحدة مباحث السنبلاوين بالتنسيق مع قسم المساعدات الفنية بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط شخص يدير صفحة علي موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بعدما تداول منشور يتضمن صورة شخص متنكر في زي امرأة مدعيًا أنها عصابة لخطف الأطفال في قرية "دميرة" مركز طلخا.

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام ضباط وحدة الرصد والمتابعة بالمديرية برصد ومتابعة مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" - لصفحة المخبر المصري" تداول منشور يتضمن صورة لأحد الأشخاص تنكر في زي امرأة - ومدون أعلي الصورة (ده حصل في قرية دميرة - دائرة مركز طلخا بالدقهلية - ياريت الكل ياخد باله من أولاده - ده إنذار لأهل القرية الكرام والقرى المجاورة - وتم القبض على شاب يتنكر في زي إمرأة يقوم باستدراج الأطفال بقطعة شوكولاته أو لعبة ويقوم باختطاف الأطفال واتضح أنهم عصابة إجرامية مكونة من ۱۲ شخصًا - فواجب على كل أب وأم الحفاظ على أولادهم وحسبي الله ونعم الوكيل).

بالفحص تبين عدم صحة ما تتضمنه المنشور، وتحديد القائم على نشر الصورة "أدمن الصفحة" وتبين أنه يدعي "محمد .أ. م. أ.م" ۲۱ عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة، ومقيم قرية "ميت غراب" دائرة مركز السنبلاوين.

بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بأنه "أدمن الصفحة" والقائم على نشر ذلك المنشور بقصد الحصول على عدد كبير من المشاهدات والمتابعين.

وأضاف أنه تحصل علي الصورة من أحد المواقع وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.