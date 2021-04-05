بشكل مفاجئ.. نقل الرئيس الفلسطيني إلى ألمانيا لإجراء فحوص طبية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 03:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، الإثنين، أن مروحية أردنية حطّت في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله صباح اليوم لنقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عمان ، لنقله إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوص الطبية .

وقالت الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس محمود عباس سيتجه إلى ألمانيا “لإجراء فحوصات” ولقاء المستشارة أنغيلا ميركل، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت مصادر متعددة إن الرئيس الفلسطيني سيجري فحوصات طبية روتينية في إحدى المستشفيات بالعاصمة برلين، حيث سبق له أن زارها عدة مرات خلال السنوات الماضية من أجل إجراء فحوصات طبية.

وتأتي هذه الزيارة قبل الانتخابات البرلمانية الفلسطينية المقررة في مايو المقبل، والرئاسية في يوليو من نفس العام.

وكانت أنباء أولية، تحدثت عن مغادرة رئيس السلطة محمود عباس الأراضي الفلسطينية، متوجهاً إلى الأردن، بشكلٍ مفاجئ، بعد أن حطت طائرة أردنية في مقر الرئاسة الفلسطينية.