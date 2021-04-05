اكتشاف سلالة جديدة من كورونا في المغرب تثير الجدل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

شهدت العديد من دول العالم سلالات جديدة متحورة لفيروس كورونا ، الأمر الذي أثار الشكوك حول إمكانية القضاء على الفيروس القاتل .

وكشف عضو اللجنة العلمية في المغرب عز الدين الإبراهيمي، عن سلالة “مغربية” جديدة من كورونا ظهرت لأول مرة بمنطقة “ورزازات”، بحسب منشور كتبه على صفحته في فيسبوك ولاقى رواجا واسعا وتناقلته مواقع إخبارية عديدة.

وأكد الإبراهيمي أن “الحالة الجينومية لسلالات الفيروس المتواجدة بالمغرب تدعو إلى كثير من الحذر، والخطر يأتي من تفشي السلالات المتحورة”.

ويرى الإبراهيمي أن هذه السلالة “ستسود بالمغرب في ظرف أسابيع، وأن أخطر ما فيها انتشارها السريع، مما قد يؤدي إلى ضغط جديد على منظومتنا الصحية”.

ودعا البروفيسور المغربي إلى “توخي الكثير من الحذر في هذه المرحلة المفصلية في مواجهة كورونا”.

إلا أن الجدل الذي أثاره المنشور دقع بالإبراهيمي الذي يشغل منصب مدير “مختبر البيوتكنولوجيا الطبية” بكلية الطب والصيدلة بجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى نشر توضيح أكد فيه أن “هذه السلالة لم تكتشف إلا في منطقة واحدة”.

وشرح سلالة فيروس كورونا المغربية ليس لها خاصيات بيولوجية لها “وليس لها أي تأثير لا على انتشار الفيروس ولا على خطورة المرض بعد الإصابة ولا على المس بالاستجابة المناعية”.

وأضاف: “في الحقيقة لم أكن أظن أن تدوينتي سيكون لها كل هذا الصدى فكل قارئ وجد ضالته في جزء منها”.