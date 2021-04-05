دولة الإمارات تشارك في الاجتماع الـ 11 لوكلاء وزارات الداخلية بدول التعاون

محمد الفلاح - الإثنين 5 أبريل 2021

ترأس الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية بالامارات وفد الوزارة إلى الإجتماع الافتراضي الحادي عشر لوكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.



تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز مسيرة التعاون الخليجي الأمني المشترك و الإطلاع على عدد من التقارير و التوصيات المحالة إليهم من الأجهزة و اللجان الأمنية المختصة إلى جانب مناقشة الجهود الأمنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتصدي لجائحة كورونا واستعدادات دول المجلس للمشاركة في معرض اكسبو 2020 دبي و اتخذوا بشأنها التوصيات والقرارات المناسبة للعرض على وزراء الداخلية في اجتماعهم الدوري المقبل.