دولة الإمارات تقدم 17743 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 5 أبريل 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 17,743 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الإثنين، 8,596,722 جرعة وبمعدل توزيع للقاح بلغ 86.92 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".