حاكم دبي: نرحب بالجميع ليصنعوا حلمهم في أرض المستقبل

محمد الفلاح - الإثنين 5 أبريل 2021

رحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برواد الأعمال للاستفادة من برامج مصرف الإمارات للتنمية.



وكتب بن راشد تغريدات على تويتر، قال فيها، إن بلاده أطلقت اليوم، "البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية، عبر محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم لتحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية".

وذكر بن راشد أن البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية والتمويلات الجديدة التي سيخصصها، تستهدف تمويل 13500 شركة جديدة في السوق الإماراتية ضمن مجموعة من القطاعات الحيوية خلال الأعوام القادمة.

والإثنين، اعتمد الشيخ محمد بن راشد، استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية بمحفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم، ضمن رؤية تنموية واستثمارية تهدف إلى تعزيز دور المصرف كمحرك أساسي ومساهم فاعل في عملية تطوير الاقتصاد الوطني.

والاستراتيجية الجديدة، توفر حلولا تمويلية وبرامج دعم مبتكرة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، وتقديم دعم نوعي لمختلف القطاعات ضمن المنظومة الاقتصادية النشطة في دولة الإمارات.

وقال: "مواصلة تحفيز الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة أولوية قصوى، تتطلب تضافر جهود كافة الجهات وتنسيق الأدوار بين مختلف مكونات القطاع الاقتصادي.. يجب أن نتبنى رؤية متفردة تراعي المستجدات العالمية وتضمن استدامة عملية النمو".

وأضاف أن "استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية تُشكّل تحولاً نوعياً من شأنه أن يعزز دوره الإيجابي في دعم الاقتصاد الإماراتي، عبر منتجات مبتكرة وحلول تمويلية فاعلة قادرة على توفير برامج دعم للعديد من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة".

وتهدف مساهمة مصرف الإمارات للتنمية في "مشروع 300 مليار"، إلى دعم القطاع الصناعي في الدولة وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر ثلاثة محاور.

والمحاور الثلاثة هي "تسريع التطور الصناعي وتبني التكنولوجيا المتقدمة، من خلال برامج تمويل خاصة، وتعزيز دور الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير حلول تمويلية وخدمات واستشارات عملية، وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وختم الشيخ محمد بن راشد: "اقتصادنا الوطني بخير، ويمضي بخير، ولدينا في بنوك الدولة أصول تفوق 3000 مليار درهم لدفع اقتصادنا نحو آفاق جديدة، نرحب بالجميع ليصنعوا حلمهم في الإمارات.. نرحب بمستقبلهم معنا في دولة المستقبل".