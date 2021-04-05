شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تعفي 14 دولة من الحجر الصحي بينهم المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي عن «القائمة الخضراء» المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث سيعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار بي سي آر عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

وبحسب آخر تحديثات الدائرة تشمل القائمة حالياً كلاً من أستراليا، المملكة، واستراليا، والصين، المغرب، آيسلندا، بروناي، بوتان، جرين لاند، سنغافورة، كوريا الجنوبية، إسرائيل، موريشيوس، نيوزيلندا، هونغ كونغ.