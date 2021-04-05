القبض على متهم بسرقة مبلغ كبير ومجموعة اسلحة في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، عن القبض على متهم بسرقة 33 الف دولار مع 20 مليون دينار ومسدسات /2 من داخل دار في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه " تم القاء القبض على متهم بالسرقة ضمن مكتب مكافحة اجرام الكرادة وفق احكام المادة (٤٤٤) من قانون العقوبات وذلك لقيام المتهم بالدخول الى دار المشتكي وفتح خزنة حديدية وسرقة محتوياتها (مبلغ من المال قدره 33 الف دولار اميركي مع 20 مليون دينار عراقي ومسدسات شخصية عدد/2)".



واضافت الوكالة، أنه "تم تدوين اقوال المتهم وتم تصديقها قضائيًا بالاعتراف"، مشيرة الى انه "تم عرض الاوراق التحقيقية على انظار قاضي التحقيق الذي قرر توقيف المتهم وفق احكام المادة اعلاه".

