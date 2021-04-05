البرلمان العربي: تكثيف علاقات العراق مع الدول العربية ركيزة مهمة لأمنه واستقراره

وقال العسومي، في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه " يثمَّن التفاهمات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال هذه الجولة، والتي تمثل خطوة إضافية في تعزيز العمل العربي المشترك وصون الأمن القومي العربي"، مؤكداً أن "تكثيف جمهورية العراق علاقاتها مع الدول العربية يمثل ركيزة مهمة لدعم أمن واستقرار العراق، كما يأتي في توقيت مهم يتطلب تعزيز التنسيق والتضامن العربي على جميع المستويات، ومواجهة التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية العربية".



وطالب العسومي، "الدول العربية كافة بتطوير علاقاتها الرسمية والشعبية مع جمهورية العراق وعلى جميع المستويات، تعزيزاً لحاضنته العربية، وحمايةً لاستقراره وأمنه القومي الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".