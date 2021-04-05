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بالفيديو: قضية المحاضرون المجانيون وتبرير البرلمان

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بغداد - ياسين صفوان - رفع تخصيصات تثبيت المحاضرين المجانيين عن موازنة الفين وواحد وعشرين، يبرره مجلس النواب بان اساس الموازنة كان مبنيا على انها لا تتضمن اي تعيينات جديدة نتيجة الازمة المالية في البلاد. لكنه، وبحسب برلمانيين، يناقض ذلك بتخصيصه ملايين الدولارات لفقرات أضيفت لاحقًا.

بعد عدم اعتراضهم على رفع تخصيصاتِ هذه الشريحة المهمة، يرمي نواب الكرة في ملعب وزارة التربية، التي قالوا انها تملك خيارين في ملف المحاضرين. فاما تخصيص درجات الحذف والاستحداث لهم، او تحويلهم الى عقود، عملا بالقرار الحكومي ٣١٥.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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