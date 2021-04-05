الكاظمي يهاتف العاهل الاردني: العراق مع بسط هيبة الدولة والقانون في الأردن

بغداد - ياسين صفوان - اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، موقف العراق الثابت من أمن الأردن واستقراره بقيادة الملك عبد الله الثاني، باعتباره مكملاً متلازمًا لأمن العراق واستقراره.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الكاظمي أجرى إتصالًا هاتفيًا بجلالة الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية"، مؤكدا "موقف العراق الثابت من أمن الأردن واستقراره بقيادة الملك عبد الله الثاني، باعتباره مكملاً متلازمًا لأمن العراق واستقراره".



كما شدد السيد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان، على أن "العراق حكومة وشعبًا يعضّد كل ما من شأنه بسط هيبة الدولة والقانون في الأردن، وتعزيز مسيرة الشعب الأردني الشقيق على نهج الإستقرار والتنمية والبناء".