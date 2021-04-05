الأصول المجمدة وأمن المتوسط.. الأبرز في زيارة رئيس وزراء مالطا لليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الليبية طرابلس، لإجراء محادثات رفيعة المستوى حول الهجرة والأمن في المنطقة.

ومن المقرر أن يلتقي أبيلا وفريق من المستشارين السياسيين المرافق له رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة، في أول اجتماع بينهما منذ انتخاب الأخير رئيسًا للحكومة الانتقالية في فبراير/شباط الماضي.

وفي هذا الشأن، قالت صحيفة "تايمز أوف مالطا" إن الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال للمناقشة تشمل العلاقات بين البلدين والهجرة والسفر الجوي بين البلدين والأصول المجمدة والتجارة والأمن في منطقة جنوب البحر المتوسط.

ويلقتي أبيلا أيضا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

تأتي زيارة الحكومة المالطية بعد 24 ساعة فقط من توجه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى طرابلس لإجراء محادثات مماثلة، أشار خلالها إلى أن سفير الكتلة سيعود بشكل دائم إلى طرابلس بنهاية أبريل/نيسان المقبل.



دعم السلطة الجديدة



ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبراير/شباط الماضي، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، سارعت عدة دول عربية وغربية، إلى إبداء دعمها للسلطة الجديدة، آملة في أن تسهم تلك الخطوة في توحيد المؤسسات بليبيا وإنهاء حالة الانقسام الذي طال لقرابة عقد من الزمان.

ومن المقرر أيضا أن يصل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، غدًا الثلاثاء، إلى العاصمة الليبية، في أول زيارة رسمية له إلى الخارج منذ توليه مهام منصبه.

وكشفت وكالة "نوفا" الإيطالية تفاصيل برنامج الزيارة التي قالت إن المشروعات التي ينبغي الإعلان عنها وأي اتفاقيات من الممكن توقيعها، ينطبق عليها أقصى "درجات السرية".

وبحسب الوكالة الإيطالية، فإن دراجي سيبحث عدة ملفات مع المجلس الرئاسي والحكومة الليبية، منها مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهدئة الأوضاع في البلاد وإمدادات الغاز عبر خط أنابيب جرين ستريم، فضلاً عن إعادة إعمار البنى التحتية الليبية.