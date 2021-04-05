مشاورات الحكومة الإسرائيلية.. توصية بـ3 أسماء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوصت أحزاب إسرائيلية، الإثنين، الرئيس رؤوبين ريفلين بتكليف 3 مرشحين لمهمة تشكيل الحكومة الجديدة.

وطالب "الليكود" و"شاس" برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما أوصى "هناك مستقبل" و"أزرق أبيض" بزعيم المعارضة يائير لابيد، وبالمقابل فإن حزب "يمينا" أوصى برئيسه نفتالي بينيت بتشكيل الحكومة.



وسيستمع ريفلين، حتى مساء اليوم الإثنين، إلى توصيات باقي الأحزاب الفائزة بالانتخابات بشأن توصياتها بالمكلف بتشكيل الحكومة.

وأعلن 3، من أصل 5 نواب عرب في القائمة المشتركة، أنهم لن يوصوا بأي مرشح لتشكيل الحكومة.

ولم تحدد القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس والتي لديها 4 مقاعد موقفها النهائي بشأن المرشحين.

وبدأ ريفلين، صباح اليوم، الاستماع، على الهواء مباشرة، إلى مواقف 13 حزبا فازت بالانتخابات حول توصياتها للمكلف لتشكيل الحكومة.

ويرتقب أن يعلن ريفلين الأربعاء عن النائب الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة.

وقال ريفلين: "نبدأ جولة المشاورات قبل تكليف عضو الكنيست بمهمة تشكيل الحكومة".

وأضاف: "الهدف من العملية التي حددها القانون هو تشكيل حكومة تحظى بثقة أعضاء الكنيست المنتخبين من قبل الشعب".

وتابع: "وبالتالي، وكما قلت في الماضي، وكما أقول مرة أخرى الآن، الاعتبار الرئيسي الذي سيوجهني هو تكليف المهمة لعضو الكنيست الذي لديه أفضل فرصة لتشكيل حكومة تحظى بالثقة".

ولكن الرئيس الإسرائيلي، وخلال لقائه مع ممثلي حزب "هناك مستقبل"، قال: "من خلال حديثي مع الليكود، وبينما أواصل مناقشاتي معكم، لا أرى مسارًا يسمح بتشكيل حكومة".



ورجحت وسائل إعلام أن يكون نتنياهو هو الأوفر حظا لتشكيل الحكومة.

ولكن تشكيل الحكومة يتطلب الحصول على ثقة 61 من أعضاء الكنيست الـ120 وهو ما لا يتوفر لدى أي من المرشحين.