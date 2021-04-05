الرئيس الفلسطيني يزور ألمانيا و"فحوصات طبية" تسبق الانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غادر الرئيس محمود عباس، اليوم الإثنين، الأراضي الفلسطينية متوجها إلى ألمانيا، بعد توقف في العاصمة الأردنية عمان.

وحطت مروحيتان أردنيتان في مقر الرئاسة بمدينة رام الله لنقل الرئيس الفلسطيني إلى العاصمة عمان.



وقال مسؤول فلسطيني لـ"الخليج 365" إن عباس "سيغادر من الأردن بالطائرة الرئاسية إلى ألمانيا في زيارة رسمية".

لكن مصادر متعددة قالت إن الرئيس الفلسطيني سيجري فحوصات طبية روتينية في أحد المستشفيات بالعاصمة برلين.

وسبق للرئيس الفلسطيني أن زار برلين عدة مرات خلال السنوات الماضية من أجل إجراء فحوصات طبية.

في هذه الأثناء، أكد مسؤولون في الرئاسة الفلسطينية لـ"الخليج 365" أن عباس "بصحة جيدة، وأن الفحوصات ستكون روتينية".

ومنذ بداية جائحة كورونا، يغادر الرئيس الفلسطيني إلى عمان بمروحيات أردنية.

وتأتي هذه الزيارة قبل الانتخابات البرلمانية الفلسطينية المقررة في مايو/أيار المقبل، والرئاسية في يوليو/تموز من العام نفسه.

