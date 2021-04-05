ماذا قال الكرملين حول التحركات العسكرية الروسية قرب الحدود المشتركة مع أوكرانيا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الكرملين اليوم الاثنين إن التحركات العسكرية الروسية قرب الحدود المشتركة مع أوكرانيا لا تمثل تهديدا لأوكرانيا أو لغيرها وإن روسيا تحرك قواتها داخل البلاد وفقا لما تراه مناسبا.



وأبدى حلف شمال الأطلسي قلقه الأسبوع الماضي بشأن ما وصفه بتعزيز عسكري روسي كبير بالقرب من شرق أوكرانيا بعد أن حذرت روسيا من أن تصعيدا خطيرا في الصراع في منطقة دونباس الأوكرانية يمكن أن "يدمر" أوكرانيا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الاثنين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن روسيا تهتم دائما بأمنها.