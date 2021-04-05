شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تمدد الحجز الاحتياطي لخمس نساء بشبهة التخطيط لاعتداء إرهابي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

أعلن مصدر قضائي الاثنين، أن الحجز الاحتياطي لخمس نساء من نفس العائلة أوقفن في جنوب فرنسا، بينهن فتاة في الـ18 من العمر بشبهة التخطيط لاعتداء، مدد 24 ساعة.

وقامت المديرة العامة للأمن الداخلي بهذه التوقيفات ليل السبت/الأحد في بيزييه جنوب البلاد، على أساس معلومات تثير مخاوف من وقوع أعمال عنف، كما قال مصدر مقرب من التحقيق.

وفتحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب تحقيقاً أولياً بتهمة «تشكيل عصابة إرهابية» و«حيازة وصنع متفجرات بما يتصل بمجموعة إرهابية» لتحديد طبيعة المخطط المحتمل.

وبحسب مصدر قضائي، فإن إحدى الموقوفات وتبلغ من العمر 18 عاماً، يشتبه بأنها كانت تخطط لارتكاب أعمال عنف.

وقال المصدر المقرب من التحقيق إن وضعها عند توقيفها يظهر «تصميمها» على الانتقال إلى التنفيذ، وأضاف المصدر القضائي أن الباقيات، وهن أم الموقوفة المستهدفة بالعملية وشقيقاتها الثلاث، وبينهن قاصر، تم توقيفهن لتواجدهن في المنزل، وأورد المصدر أن الاستماع إلى النساء الخمس كان يفترض أن يبدأ مساء الأحد.

وخلال عملية التوقيف، عثر عناصر الشرطة على «عدة عناصر مادية»، مثل سيف، وفق المصدر نفسه، وبحسب صحيفة «لوباريزيان»، فإنهم عثروا أيضاً على مواد لتحضير عبوات متفجرة يدوية الصنع، وأردف المصدر أن المخطط كان يستهدف على ما يبدو كنائس في مونبلييه (جنوب).

ومساء الأحد، أبدى رئيس بلدية بيزييه روبير مينار المقرب من التجمع الوطني (يمين متطرف) لشبكة «ال سي اي»، «حذراً»، وقال إنها «فتاة تعرفها أجهزة الخدمات الاجتماعية، وهي شخص لا يتردد في القول، بحسب ما نقل إلي، إنها كانت تشاهد مقاطع فيديو لداعش الإرهابي».

وتابع أن عائلتها «تعيش في قلب حي خطر، وهو حي يوجد فيه تجار مخدرات»، موضحاً أنها «كانت تقيم في شقة أسفل هؤلاء الأشخاص قبل سنوات».