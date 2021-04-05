شكرا لقرائتكم خبر عن الجائحة «تفرمل» الدراجات الهوائية للباعة المتجولين في فيتنام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هانوي - أ ف ب

تتكدس الفاكهة في الجانب الخلفي من الدراجات الهوائية التي يجول بها الباعة المتجولون في شوارع هانوي طوال اليوم، حاملين ما لذّ وطاب من المانجو والليمون الطازج، والجوافة والخوخ المعطر، وسواها إلى كل ركن في العاصمة الفيتنامية.

وهؤلاء الباعة، ومعظمهم من النساء، يبدأون عملهم في الثالثة فجراً، ولا يكفّون نشاطهم إلاّ مع حلول المساء، ويجتازون يومياً أكثر من 15 كيلومتراً لتوصيل الفاكهة، وحتى الخضراوات والزهور إلى منازل زبائنهم.

هؤلاء النساء اللواتي يحتمين من الشمس بفضل القبعة المخروطية الفيتنامية التقليدية «نون لا»، يكسبن ما يصل إلى ثمانية دولارات في اليوم من خلال التجوال في الشوارع.

وقد يكون عملهن مرهقاً، لكن الكثيرات يجدن فيه مورد رزق مربحاً، إذ إن الرواتب في العاصمة لا تقل عن ضعف تلك التي تُدفَع في الريف، ويبلغ متوسط دخل الفرد السنوي في فيتنام حوالي 2600 دولار، وفقاً للبنك الدولي.

ومع أن أثر كوفيد-19 على فيتنام كان محدوداً نسبياً، إذ لم تُسجّل فيها سوى نحو 2500 إصابة أدت إلى 35 حالة وفاة فحسب، لا يزال الوباء يثقل كاهل الباعة المتجولين بسبب ندرة الزبائن في الشوارع الأقل ازدحاماً، حتى إنهم حُرموا لمدة وجيزة من القدرة على توصيل طلبيات زبائنهم بالدراجات الهوائية في بداية الجائحة.

وفي نيسان/إبريل 2020، أعلنت الحكومة عن خطة مساعدات بقيمة 2,6 مليار دولار لنحو 20 مليون شخص تأثروا بتبعات الوباء على معيشتهم، لكن كثراً لم يتمكنوا من الحصول فعلياً على هذه المساعدات.