شكرا لقرائتكم خبر عن فنزويلا تطلب مساعدة دولية لإزالة ألغام أرضية قرب الحدود الكولومبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كراكاس - رويترز

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن فنزويلا ستطلب من الأمم المتحدة المساعدة في إزالة الألغام الأرضية من أراضيها التي تقول إن جماعات مسلحة زرعتها بالقرب من الحدود الكولومبية.

وقالت حكومة مادورو يوم الخميس إن جنديين قتلا في انفجار لغم أرضي خلال عمليات عسكرية في ولاية أبوري، حيث أدت اشتباكات بين الجنود وجماعات مسلحة إلى فرار آلاف الفنزويليين عبر الحدود.

وقال مادورو في بث تلفزيوني إن الحكومة ستطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس تقدي «مساعدة عاجلة فورية حتى يتمكنوا من استخدام جميع التقنيات لإبطال مفعول حقول الألغام التي خلفتها هذه الجماعات غير النظامية.

واتهم الرئيس الكولومبي إيفان دوكي فنزويلا بإيواء أعضاء من جيش التحرير الوطني ومنشقين من جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) يرفضون اتفاق سلام عام 2016 مع الحكومة الكولومبية، وينفي مادورو هذا الاتهام.

ودعت جماعات حقوقية من البلدين يوم الأربعاء الأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث خاص لمعالجة الأزمة الإنسانية على الحدود التي تعد منذ سنوات مركزاً لتهريب المخدرات.