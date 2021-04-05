شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدافع عن تحركاتها العسكرية قرب أوكرانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو: «رويترز»

قال الكرملين الاثنين، إن التحركات العسكرية الروسية قرب الحدود المشتركة مع أوكرانيا «لا تمثل تهديداً لأوكرانيا أو لغيرها»، وإن روسيا تحرك قواتها داخل البلاد «وفقاً لما تراه مناسباً».

وأبدى حلف شمال الأطلسي قلقه الأسبوع الماضي بشأن ما وصفه «بتعزيز عسكري روسي كبير بالقرب من شرقي أوكرانيا»، بعد أن حذرت روسيا من أن تصعيداً خطراً في الصراع بمنطقة دونباس الأوكرانية، يمكن أن «يدمر» أوكرانيا.

وأفاد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، الاثنين، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، بأن روسيا «تهتم دائماً بأمنها».

والأسبوع الماضي، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية رسلان خومتشاك، إن روسيا «تعزز وجودها العسكري قرب الحدود، في تهديد لأمن بلاده»، واتهم موسكو «باتباع سياسة عدوانية تجاه كييف».

وفي تصريحات أمام البرلمان، قال خومتشاك أيضاً، إن «الانفصاليين الموالين لموسكو ينتهكون بشكل ممنهج وقف إطلاق النار الذي أُبرم في يوليو/تموز 2020».

وتراشقت أوكرانيا وروسيا باتهامات تأجيج العنف في الصراع شرقي أوكرانيا الذي تقول كييف إنه أسفر عن مقتل 14 ألف شخص منذ 2014.