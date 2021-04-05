شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات التركية تعتقل 10 أميرالات متقاعدين بسبب «مؤامرة عسكرية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسطنبول - رويترز

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية التابعة للدولة الاثنين، أن تركيا اعتقلت عشرة أميرالات متقاعدين قالت إنهم «وقعوا على بيان يؤكد أهمية اتفاقية مونترو، التي تهدف لمنع عسكرة البحر الأسود، لأمن تركيا».

وأثار البيان الذي وقع عليه 104 من كبار ضباط البحرية السابقين رد فعل من مسؤولين رأوا أنه «يمثل تحدياً مباشراً من الجيش للحكومة المدنية».

وقالت الأناضول إن «أربعة آخرين من المشتبه فيهم استدعوا للمثول أمام الشرطة خلال ثلاثة أيام في إطار التحقيق بشأن البيان»، وأفاد إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة بأن «البيان يحمل سمات مؤامرة عسكرية للإطاحة بالحكومة».

وأضاف أن «مجموعة من الجنود المتقاعدين يضعون أنفسهم في وضع مضحك وبائس ببيانهم الذي يردد أصداء زمن الانقلابات» بحسب وصفه.

وتحكم اتفاقية مونترو الموقعة عام 1936 استخدام سفن الشحن من الدول الموقعة عليها لمضيقي البوسفور والدردنيل. كما تعطي الاتفاقية تركيا السيطرة على المضيقين داخل حدودها، وتضمن دخول السفن المدنية في أوقات السلم، وتقيد دخول السفن الحربية.

وتخطط تركيا لشق قناة ضخمة تربط البحر الأسود شمالي إسطنبول ببحر مرمرة في الجنوب، قال مسؤول تركي إن «الاتفاقية لن تشملها».

وجاء في بيان مسؤولي الجيش المتقاعدين، أن «مونترو وفرت لتركيا إمكانية الإبقاء على حيادها في الحرب العالمية الثانية. من رأينا أن هناك حاجة لتجنب أي تصريحات أو أفعال قد تتسبب في إثارة النقاش حول اتفاقية مونترو المهمة لبقاء تركيا».