شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تعلن إطلاق سراح اثنين من مواطنيها أوقفا في ميانمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيدني: «أ.ف.ب»

أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية، الاثنين، إطلاق سراح اثنين من مواطنيها أوقفا نهاية الشهر الماضي في ميانمار، مشيرة إلى أنهما غادرا رانجون. ووضعت السلطات الميانمارية مستشاري الأعمال ماثيو اوكان، وكريستا افيري التي تحمل الجنسيتين الأسترالية والكندية، رهن الإقامة الجبرية، بعدما حاولا مغادرة البلاد عبر رحلة إغاثة في آذار/مارس.

وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية والتجارة بأن مسؤولين أستراليين «قدموا مساعدة قنصلية» للثنائي أثناء توقيفهما والإفراج عنهما.

وقال في بيان: «قدّمنا دعماً لمغادرتهما رانجون في الرابع من نيسان/إبريل»، وتابع: «نرحب بإطلاق سراحهما». وكان الزوجان يديران شركة استشارية في رانجون. ولا يزال أسترالي ثالث، هو الخبير الاقتصادي شون تارنيل مستشار الحاكمة المدنية أونج سان سو تشي، الذي أوقف بعد أسبوع من الانقلاب، محتجزاً.

وكان تارنيل أول أجنبي يعتقل بعد انقلاب الأول من شباط/فبراير الذي أطاح الزعيمة الحائزة جائزة «نوبل» للسلام، ودفع بميانمار نحو اضطرابات هائلة. ويحقق المجلس العسكري الحاكم حالياً في ميانمار مع تارنيل بشأن مخالفات متعلقة بالهجرة وأسرار الدولة.