شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الإسلامي» يعتزم إصدار صكوك دولارية هذا الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدران لـ «رويترز»، الاثنين، إن بنك دبي الإسلامي، يعتزم اللجوء إلى أسواق الدين العالمية لإصدار صكوك إضافية مقومة بالدولار من المستوى الأول في وقت قريب قد يكون هذا الأسبوع.

وسندات المستوى الأول هي أكثر أدوات الدين التي يمكن للبنوك إصدارها مخاطرة، وهي ذات طبيعة دائمة، لكن الجهة المصدرة لها يمكنها استدعاؤها بعد فترة زمنية محددة.

وكان البنك قد جمع مليار دولار عبر صكوك إضافية من المستوى الأول في نوفمبر/تشرين الثاني. (رويترز)