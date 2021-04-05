شكرا لقرائتكم خبر عن أول شارة مسلسلات لوائل كفوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل الفنان اللبناني وائل كفوري أغنية جديدة بعنوان «كلنا مننجر»، من كلمات الشاعر علي المولى، وألحان رامي شلهوب وجمال ياسين، والتوزيع لجمال ياسين، والإنتاج لشركة «Craft Media» للمنتج الموسيقي حمدي بدر.

وسيشهد التعاون بين الثنائي بدر وكفوري مفاجآت كبيرة الفترة المقبلة، أولها دخول وائل عالم «تتر» المسلسلات من خلال مسلسل «داون تاون» المقرر عرضه رمضان المقبل، وهو من بطولة أمل بشوشة، وسامر إسماعيل، وستيفاني صليبا، وكارمن لبس، وسارة أبي كنعان، وإخراج زهير قنوع. وبهذا العمل تكون هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها وائل شارة مسلسل على الرغم من مشواره الفني الطويل.

«داون تاون» هو الإنتاج الأول لشركة «فالكون فيلمز» التي تخوض أولى تجاربها في الإنتاج الدرامي التلفزيوني، بعد سلسلة نجاحات في إنتاج الدراما السينمائية، والمسلسل من توزيع رامي سنان، بينما يشرف على أعمال المسلسل المنتج المنفذ رائد سنّان.