شكرا لقرائتكم خبر عن «قرم» بطل سباق البدية في ختام موسم أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

توج «قرم» العائد لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بلقب سباق «البدية»، وحلق الجواد «أوتمان» لإسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، بلقب الجولة الثالثة والأخيرة للتاج الثلاثي العربي (ج3)، ضمن الحفل الخامس عشر والأخير في موسم نادي أبوظبي للفروسية الذي أقيم أمس الأول، وتتضمن 6 أشواط ساخنة منها 5 للخيول العربية الأصيلة وواحد للخيول المهجنة الأصيلة.

ونجح «قرم» في الفوز بالمركز الأول في الشوط الثالث، لمسافة 2200 متر، متفوقاً على 14 خيلاً، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وقطع البطل مسافة السباق في زمن قدره 2:33:33 دقيقة، تاركاً الوصافة لـ«وكيل ورسان» بفارق طول إلا ربع.

وتمكن «أوتومان» لإسطبلات العجبان العائدة إلى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، من التتويج بلقب الجولة الثالثة من بطولة التاج الثلاثي العربي لمسافة 2400 متر الفئة الأولى، الشوط الرئيسي والأغلى في الأمسية، بإشراف عبدالله الحمادي، وقيادة الفارس ريتشارد مولن، متفوقاً بفارق كتف في زمن قدره 2:45:17 دقيقة، على «مجيب» لصاحب السمو رئيس الدولة.

وافتتح المهر «ايه اف عشم» لخالد النابودة، بإشراف إرنست اورتيل وقيادة تاغ اوشي، الحفل بالتتويج بلقب الشوط الأول لمسافة 1200 متر (مبتدئة)، متفوقاً على الوصيف «بيجور» ووصل إلى خط النهاية في زمن قدره 1:20:27 دقيقة.

وحصدت خيول النابودة الثنائية في الحفل، عبر المهر «أيه إف العجاج» الذي تمكن من الفوز بلقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة الميل، بقيادة تاج أوشي في زمن قدره 1:45:35 دقيقة.

وفي الشوط الرابع من سباق «الفاري» لمسافة 2200 متر، استطاع«أيه إف سند» لخليفة النيادي، التفوق على منافسيه بقيادة برناردو بينيرو عن جدارة بزمن قدره 2:24:11 دقيقة.

وفي ختام الأمسية، أهدى «زمان» مالكه عبدالله مناحي، لقب الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة، بقيادة فرناندو جارا ووصل إلى ختام السباق في زمن قدره 1:37:34 دقيقة.

وتوج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وكما كرم أسرة الراحل باتريك باكلي الفارس والمدرب والإعلامي الذي رحل في العام الماضي، بعد عطاء لمدة 30 عاماً في الدولة.