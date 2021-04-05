شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة النهائية على "الوقف الخيرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع رئيس مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، لمدة نصف ساعة، وذلك بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإنشاء صندوق الوقف الخيري.

وينشأ مشروع القانون، صندوق باسم "صندوق الوقف الخيرى" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

ويحقق مشروع القانون عدة أهداف من وراء إنشاء هذا الصندوق، ومنها نشر الدعوة الإسلامية، ومعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين.

ومن المتوقع أن يعود المجلس، خلال جلسته المسائية لمناقشة التقرير البرلمانى للجنة المُشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان: الطاقة والقوى العامة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين.

ويأتى مشروع القانون طبقا للدستور وما جاء فى مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم77 منه التى على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية.