شكرا لقرائتكم خبر عن أول وفد نواب يتفقد مشروعات حياة كريمة.. عرابة أبو الدهب بسوهاج على خط التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد مجلس النواب، المكون من لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، ويرافقها هيئة مكتب لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية عرابة أبو الدهب بمحافظة سوهاج، بحضور عدلي أبو عقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج.

ويعد وفد لجنة حقوق الإنسان وهيئة مكتب لجنة الإسكان، أول وفد برلماني يقوم بجولة تفقدية لمشروعات مبادرة حياة كريمة في القري.

وقام الوفد البرلماني، بتفقد مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، والذي يضم عدد من المشروعات الخدمية منها " مركز شباب عرابة أبو الدهب، ومدرسة عرابة أبو الدهب الإعدادية، ومدرسة عرابة أبو الدهب الابتدائية الجديدة، ومحطة رفع الصرف الصحي بالقرية، ومبنى الوحدة المحلية، ومركز رعاية الأمومة والطفولة، وكذلك مدرسة عرابة أبو الدهب الثانوية الصناعية، ومشروع استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط الطرد لقرى عرابة ابو الدهب وعرابة ابو عزيز"، حيث تضمن تطوير القرية تركيب بلاط الإنترلوك بالطرق الداخلية، وطلاء واجهات المنازل"، لتحويلها إلي قرية نموذجية.

كما تفقد وفد مجلس النواب، مشروع "مهنتك مستقبلك" الذي يأتي في إطار مبادرة حياة كريمة، ويستهدف قامت وزارة القوى العاملة بإطلاق تدريب الشباب على مهن حرفية منها "الخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية "، حيث يتم تدريب الشباب مجانا وتأهيلهم للعمل ومزاولة الحرف.

واستمع وفد مجلس النواب، إلي الأهالي بقرية عرابة أبو الدهب، والذين أشادوا بما تم تنفيذه من مشروعات خدمية وتنموية في القرية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، موجهين التحية للقيادة السياسية.

وطالب بعض الأهالي، برصف أحد الطرق في القرية، وتوسيع مركز الشباب، وأكد لهم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن الوفد البرلماني جاء للوقوف علي تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة علي أرض الواقع، ويحرص علي الاستماع إلي مطالب المواطنين، ووعد بالمساعدة في الحصول علي اعتمادات لمركز الشباب ورصف الطريق، في القرية.

وتابع رضوان: "الرئيس السيسي، وجه بضرورة عدم ترك أي قرية من قري حياة كريمة إلا بعد الانتهاء من كافة الخدمات وإحداث تطوير شامل، والهدف من الاستماع إلي المواطنين هو التأكد من تحقيق الفائدة القصوي من المشروعات للمواطن"، مشيرا إلي أن قرية عرابة أبو الدهب فيها نحو 42 ألف مواطن يستفيدون من الخدمات، لأن الهدف الرئيسي هو استفادة المواطن بتوفير حياة كريمة وتحسين معيشته.

من جانبه، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، إن مبادرة حياة كريمة تمتاز بالتنوع، و"شاهدنا علي أرض الواقع، حجم الإنجاز رغم مرور 60 يوم فقط، حيث تضمنت المشروعات مدارس ووحدات صحية ومشروعات صغيرة ومتوسطة، ومحطات معالجة صرف صحي".

ويرأس الوفد البرلماني النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، ويضم الوفد: محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد تيسير مطر أمين سر اللجنة، وعضو التنسيقية، والنائبة مارثا محروس، عضو التنسيقية، والنائبة ألفت المزلاوي، والنائبة هند رشاد، والنائبين محمد سلطان ومحمود عصام. ويرافق لجنة حقوق الإنسان، هيئة مكتب لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، والنائبين إيهاب منصور، وطارق شكري، وكيلي اللجنة، وأمين مسعود أمين سر اللجنة.



وفد نواب يتفقد مشروعات حياة كريمة (1)



وفد نواب يتفقد مشروعات حياة كريمة (2)



وفد نواب يتفقد مشروعات حياة كريمة (3)



وفد نواب يتفقد مشروعات حياة كريمة (4)



وفد نواب يتفقد مشروعات حياة كريمة (5)



وفد نواب يتفقد مشروعات حياة كريمة (6)



وفد نواب يتفقد مشروعات حياة كريمة (7)



وفد نواب يتفقد مشروعات حياة كريمة (8)



وفد نواب يتفقد مشروعات حياة كريمة (9)



وفد نواب يتفقد مشروعات حياة كريمة (10)