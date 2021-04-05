لافتتاحه كافيه بدون تصريح .. حسن شاكوش يصل لمحكمة مدينة نصر لبدء التحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

وصل المطرب الشعبي حسن شاكوش، إلى مقر محكمة مدينة نصر؛ للتحقيق معه على خلفية إقامته حفل افتتاح كافيه ملكه بمدينة نصر، مُخالفًا الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا من أهالي بافتتاح مطرب المهرجانات الشهير حسن شاكوش، الكافيه الخاص، وإقامته حفل، مخالفًا الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الكافيه، وتبين "شاكوش" غير حاصل على تراخيص الافتتاح، فتم فض حفل الافتتاح وتحرير محضر بالواقعة، وتشميع الكافيه محل الواقعة، واحتجاز "شاكوش" داخل قسم شرطة أول مدينة نصر.