صور.. تشييع جنازة الشهيد العميد محمد عمار في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

شيّع الآلاف من أهالي مركز البداري بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد العميد محمد عمار قائد قوات أمن الفيوم، والذي فاضت روحه الطاهرة أثناء تأدية واجبه الوطني في القبض على أحد المجرمين الخطرين بقرية فيديمين التابعة لمركز سنورس.

تقدم الجنازة العسكرية والشعبية، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، ولفيف من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية.

وكان المئات من أهالي القرية خرجوا لاستقبال جثمان الشهيد على مدخل مركز البداري، والذى وصل ملفوفًا بعلم مصر، ورفعه زملاؤه على سيارة الإطفاء فور وصوله مسقط رأسه بالبداري، بينما سارت سيارة الإطفاء وعليها جثمان الشهيد تتقدمها فرقة من الشرطة العسكرية، والأهالي ورددوا هتافات: "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".