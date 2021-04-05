مصدر: كشف أثري جديد يعيد الأنظار للأقصر السبت المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

يستعد الفريق الأثري الذي يقوده عالم المصريات الشهير الدكتور زاهي حواس للإعلان عن تفاصيل كشف أثري جديد بمحافظة الأقصر، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 10 أبريل الجاري.

وكشف مصدر بمنطقة آثار الأقصر عن أن الكشف الجديد سيعيد الأنظار مرة أخرى إلى الأقصر كونه أحد الاكتشافات الهامة التي يجري الإعلان عنها خلال عام 2021 خصوصاً وأن الكشف يقع في منطقة هابو الأثرية في البر الغربي والتي يعشقها السائحين نظراً لجمال آثارها وموقعها الخلاب.

وقال حواس في بيان له أنه سيسمح للصحفيين ووسائل الإعلام تصوير الكشف الأثري يوم السبت 10 أبريل الحالي بموقعه في الأقصر.

ونجح حواس العام قبل الماضي، فى تحقيق اكتشافات مهمة فى الوادى الغربى المسمى بـ"وادى القرود" بمحافظة الأقصر، أبرزها اكتشاف مقبرة KV65، وأكثر من 30 ورشة لمنطقة صناعية متكاملة تخدم بناء وتشييد مقابر وادى الملوك خلف تلك المنطقة، بجانب تانك لتخزين المياه فى نفس الوادى.