صور.. محافظ الإسكندرية يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

ترأس اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بمقرها العامرية، وذلك في جلسته رقم 149.

ناقش الاجتماع النشاط الاستثماري، ومؤشرات أداء الشركات، وخطط العمل المستقبلية، فضلا عن الوقوف على أهم المشاكل التي تعوق عملهم ووضع العمالة.

حضر الاجتماع كل من أيمن عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، والربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، و إيهاب محي، رئيس جمعية المستثمرين، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة.

وقال الشريف، إن المحافظة حريصة على تشجيع المناخ الاستثماري بالإسكندرية، وتقديم كامل الدعم إلى جميع المستثمرين، وذلك لتعظيم موارد المحافظة المالية.

وأشار إلى أهمية زيادة فرص العمل في كافة المجالات، لتحقيق التنمية المطلوبة، وذلك في إطار رؤية الدولة لدفع عجلة الاستثمار التي تعمل على انتعاش الاقتصاد المصري.

واستمع المحافظ إلى عرض تقديمي من الهيئة العامة للاستثمار بالمنطقة الحرة، إذ جرى مناقشة جدول أعمال الجلسة وأهم المشروعات الجديدة والتكاليف الاستثمارية لها.

من جانبه، أوضح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، أن المنطقة الحرة بالعامرية تقع على مساحة 1353 فدان وتضم 406 مشروع ما يوفر نحو 50 ألف و446 فرصة عمل، وصادرات تقدر بـ 4.5 مليار جنيه خلال عام 2020.