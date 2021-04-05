عبر الفيديو كونفرانس.. تكريم الأم المثالية في "مياه سوهاج" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

كرم المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الاثنين، عبر الفيديو كونفرانس "إيمان أبو الحسن محمد"، الحاصلة على لقب الأم المثالية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

وقال رئيس القابضة للمياه إن تكريم الأم المثالية بالشركة هو بمثابة تكريم لجميع السيدات العاملات بالشركة، لما للمرأة من دور في النهوض بالأسرة ومن ثم الارتقاء بالمجتمع وتأسيس جيل واعى يتحلى بالقيم الصحيحة.

فيما قال اللواء مهندس محمد بدرى محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج إن تكريم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يعد لفتة طيبة وترسيخ لتقليد سنوي للأم وللمرأة المصرية لدورها البارز في كافة القطاعات والمجالات.

جدير بالذكر أن إيمان أبو الحسن محمد قدمت قصة من الكفاح والعطاء، إذ تعتبر نموذجًا مشرفًا للمجتمع، حيث استطاعت أن تتحمل مسئولية ثلاثة أبناء عقب وفاة زوجها عام 2008، وتحمل مسئولية والدتها المريضة قبل وفاتها ووالدها المسن وشقيقها الصغير، واهتمامها بتربية أولادها وتفوقهم الدراسي حتى التحقوا جميعًا بالتعليم العالي.