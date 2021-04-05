اليابان: إصابات فيروس كورونا لم تصل إلى حد «الموجة رابعة»

ابوظبي - سيف اليزيد - قال رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، اليوم الاثنين، إن ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا لم يصل بعد إلى حد تفشي «موجة رابعة» على مستوى البلاد، إلا أن الأمر يستلزم «المزيد من اليقظة».

وجاءت تصريحات سوجا أثناء جلسة خاصة بلجنة التدقيق في مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، رداً على سؤال لأحد نواب المعارضة بشأن رؤية رئيس الوزراء لإمكانية تفشي موجة رابعة من الإصابات، وذلك بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه).

وقد بلغ العدد التراكمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان، اليوم الاثنين، 486 ألفاً و502 حالة، بزيادة قدرها 16 ألفاً و884 حالة عن العدد الذي تم تسجيله في الأسبوع الماضي.