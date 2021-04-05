مقتل 20 شخصاً في غرق عبارة في بنغلادش



ابوظبي - سيف اليزيد - انتُشلت 15 جثة إضافية من داخل عبارة غرقت في نهر في بنغلادش، ما يرفع إلى 20 حصيلة الضحايا الذين قضوا في الحادث، على ما أعلن الاثنين مسؤول محلي.

وقالت المسؤولة في السلطات المحلية شوكلا ساركر: «عثرنا على 15 جثة إضافية داخل المركب، بعدما جرى تعويمه، وتمت إعادته إلى ضفة النهر، والحصيلة مقتل 20 شخصاً».

وغرقت العبارة الأحد في نهر شيتالاكسيا، قرابة الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي، بعدما أبحرت من مدينة نارايانغانج الصناعية على بعد عشرين كيلومتراً من العاصمة دكا، متوجهة إلى إقليم مونشيجانغ المجاور.