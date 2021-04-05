مصر تسجل 709 إصابات جديدة و 40 وفاة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الأحد تسجيل 709 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و 40 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 333 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 156 ألفا و 219 حالة حتى مساء الأحد، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد بلغ 204 آلاف و 965 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 12163 حالة وفاة.