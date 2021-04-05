السلطات الصحية في ليبيا تعلن تسجيل 1148 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 5 أبريل 2021

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الإثنين، تسجيل 1148 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة وشفاء 598 شخصاً خلال آخر 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 544 إصابة و345 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 163 ألفاً و442 شخصاً، بينهم 10 آلاف و849 حالة نشطة ووفاة 2757 شخصاً.

وتشهد ليبيا ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة يومية للإصابات 1639 حالة.

وكانت السلطات الصحية في ليبيا أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.

وذكرت أن النوع الجديد الذي ظهر لأول مرة في ليبيا يتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع، محذرة من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.