اخبار العالم

محمد معيط: الاقتصاد المصري سينمو بنحو بنحو 8ر2 %

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معيط: الاقتصاد المصري سينمو بنحو بنحو 8ر2 % والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 5 أبريل 2021

كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الاثنين، عن توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2020 - 2021، في ظل أزمة التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.

 

وتوقع الوزير المصري، أن ينمو اقتصاد البلاد 2.8 بالمئة في السنة المالية الجارية 2020-2021 وبنحو 5.4 بالمئة في 2021-2022.

 

وأضاف معيط، في مؤتمر حابي الاقتصادي بالقاهرة، أن بلاده تتوقع تراجع العجز الكلي إلى 7.7 بالمئة في السنة المالية الحالية، من 7.9 بالمئة في 2019-2020 وأن يصل إلى 6.6 بالمئة في 2021-2022.

 

وتابع أن مصر تستهدف دعم الصادرات بنحو 25 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) في 2021-2022.

 

وكانت مصر قد سددت 12.3 مليار جنيه من متأخرات دعم الصادرات للشركات في الربع الأخير من عام 2020.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا