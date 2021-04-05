اعتقال إرهابي بارز بـ"جيش العسرة" في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات العراقية، اليوم الإثنين، اعتقال قيادي يعمل لدى ما يسمى "جيش العسرة"، والمكنى بـ"أبو عمر"، غربي نينوى.

وقالت مديرية الاستخبارات، في بيان، حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، إنه تم توقيف القيادي الإرهابي المكنى بـ"أبو عمر" جاء عبر عملية نوعية شاركت فيها مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 بالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة 73.

وأضاف البيان أن "الإرهابي تم إيقاعه بكمين محكم في ناحية زمار غربي نينوى"، مبيناً أنه "من المطلوبين للقضاء".

وفي تطور أمني ذي صلة، دمّر جنود عراقيون، سيارة تابعة لعناصر داعش حاولت التعرض لهم في صحراء الأنبار.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "مفارز فرقة المشاة الأولى تمكنوا من إحباط محاولة للتعرض على نقطة من نقاط الرصد والمراقبة في صحراء محافظة الأنبار".

وفي 2017، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وخلال السنوات الماضية، سعى التنظيم الإرهابي الذي قتل زعيمه في عملية نوعية أمريكية في سوريا 2019 إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية في محاولة لإثبات وجوده، قابلتها عمليات عسكرية عراقية لملاحقة عناصره.