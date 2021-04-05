شكرا لقرائتكم خبر عن عقار مكمّل لعلاج سرطان الثدي في 5 دقائق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

اعتمدت هيئة خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة، علاج «Phesgo» لمرضى سرطان الثدي الإيجابي الذين يخضعون للعلاج الكيميائي، والذي يمثل 15% من جميع أنواع السرطان.

والدواء مزيج بجرعة ثابتة بين عقاري «بيرتوزوماب» و«تراستوزوماب»، ويُعطى كحقنة وريدية، مكملة للعلاج الكيميائي.

وقالت الهيئة: الحقن بالعلاج الجديد يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بجائحة «كوفيد-19» لمرضى السرطان عن طريق خفض مقدار الوقت الذي يقضونه في المستشفى، وأكدت أن العلاج يستغرق أقل من 5 دقائق، مقارنةً بجرعتين يمكن أن تستغرقا ما يصل إلى ساعتين ونصف الساعة، حتى يحصل عليهما المريض.

وأضافت الهيئة: إن أكثر من 3600 مريض جديد كل عام سيستفيدون من العلاج، الذي يعد الطريقة الأكثر كفاءة، لا سيما تحت ضغط الزمن غير المسبوق بسبب الجائحة.

وقالت ديليث مورجان، الرئيسة التنفيذية للجمعية الخيرية لسرطان الثدي: إن الموافقة على «Phesgo»، سيمنح آلاف النساء المصابات بالسرطان واللواتي يخضعن للعلاج خفضاً في الوقت دون ألم.

وقالت باولا لامب (51 عاماً)، من أوائل المرضى الذين تلقوا العلاج بعد تشخيص إصابتهم بسرطان الثدي في عام 2014: «أتناول مجموعة من الأدوية تستغرق حوالي ساعة ونصف الساعة إلى ساعتين لدمجها معاً قبل العلاج الكيميائي، ولا بد لي من الذهاب إلى المستشفى للحصول عليها كل 3 أسابيع والآن حصلت على الجرعة لمدة 5 دقائق مع ألم لا يذكر».