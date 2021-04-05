شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي الميرغني يصور «السنونو» في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك الفنان المصري حمدي الميرغني، أحد أبطال مسرح مصر، في مسلسل «السنونو» للنجم السوري ياسر العظمة، ويصور الميرغني حالياً مشاهده في دبي، حيث نشر صورة تجمعه بالعظمة من كواليس التصوير.

وكتب معلقاً: «ليا الشرف التعامل مع النجم السوري الكبير ياسر العظمة، وأعتبر نفسي واحداً من معجبيه، ومن محبي مسلسله الشهير المرايا، انتظروني ضيف خفيف في المسلسل، مع المخرج الكبير خيري بشارة».

والعمل من تأليف العظمة وإخراج بشارة، ويشارك في بطولته: عابد فهد، وبشار إسماعيل، وجرجس جبارة، وسامية جزائري وغيرهم. وتدور أحداثه حول سفينة تحمل أشخاصاً من جنسيات مختلفة، عبر البحار في دول عدة، وتتوقف في محطات كثيرة حاملة على متنها ركاباً جدداً، وحكايات شائقة في حلقات متصلة منفصلة.